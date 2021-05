Panucci: “Mourinho entusiasma, ma deve imporsi per avere giocatori importanti”

"Senza calciatori di spessore non vai da nessuna parte, questa squadra ha bisogno di esperienza. Fonseca? Con quello che ha avuto ha fatto un ottimo lavoro"

Cosa può portare l’arrivo di Mourinho? La squadra ha comunque fatto una semifinale di Europa League, poi è chiaro che in campionato non ha fatto bene. Mourinho ha risvegliato tutta la piazza, è un personaggio che porta entusiasmo. Mi aspetto che un allenatore di questo calibro riesca a imporsi e a comprare i giocatori giusti per vincere, altrimenti non va da nessuna parte: a Roma può passare qualunque tecnico, ma se non arrivano i calciatori non riesci a trionfare".