Mourinho a Roma, domani l’arrivo da star. Zaniolo: “Siamo pronti per lui”

"Tra Belgio e Italia dico gli Azzurri, altrimenti domani a Roma mi uccidono". Jose Mourinho scherza con i media inglesi e ufficializza il suo arrivo nella Capitale. Lo Special One è atteso domani alle 14 a Ciampino , dove arriverà con un volo privato. Una volta atterrato, verrà portato in sicurezza a Trigoria dal club. L'incontro con i tifosi ci sarà al Fulvio Bernardini, dove Mou si farà vedere affacciandosi dal terrazzino (lo stesso utilizzato dai giocatori prima di Manchester-Roma). Non è ancora chiaro se il tecnico dovrà affrontare i cinque giorni di isolamento previsti per chi è stato in Inghilterra. La società sta aspettando una risposta dalla Asl, poi organizzerà ufficialmente anche la conferenza stampa di presentazione.

Nicolò Zaniolo sarà uno dei primi a salutare il tecnico domani. Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: "Non vediamo l’ora di dimostrare a Mourinho quanto valiamo. È un grande allenatore e ha vinto tanto. Per me è un onore essere allenato da lui, perciò non vedo l’ora di cominciare". Chi non sarà allenato da Mou è Juan Jesus, che ha parlato questo pomeriggio raccontando la sua esperienza in giallorosso: "So quanto valgo, non è un anno o due che ho perso. Mi sono sempre allenato, sono stato sempre in forma. Nel bilancio complessivo è andata bene, sono cresciuto tantissimo". Ha salutato la Roma anche Antonio Mirante, da oggi ufficialmente svincolato: "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia. Scoprirne in prima persona l’amore viscerale dei suoi tifosi è stato un privilegio. Grazie Roma". Capitolo mercato: Tiago Pinto a Milano spera di chiudere entro la settimana le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia, così da poter dare l'assalto finale per Xhaka e Rui Patricio. Sfuma Isak, che ha rinnovato con la Real Sociedad. Bianda verso il ritorno in Francia. Il giovane portiere Mastrantonio ha firmato il suo primo contratto da professionista con i giallorossi. Riconfermato Cardini nel ruolo da team manager.