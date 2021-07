Mirante saluta la Roma: “Scoprire l’amore dei tifosi è stato un privilegio”

Le parole del portiere: "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia"

Antonio Mirante saluta la Roma. Il contratto del portiere è scaduto e, dopo tre anni, non è più un calciatore giallorosso. Questo il messaggio che ha voluto dare ai tifosi su Instagram: "Ho sempre cercato di dare il massimo per questa maglia. Scoprirne in prima persona l’amore viscerale dei suoi tifosi è stato un privilegio. Grazie Roma". Nell'ultima stagione si è alternato spesso con Pau Lopez in porta, anche se alcuni infortuni l'hanno tenuto spesso fermo ai box.