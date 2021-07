Roma, addio Isak: rinnova con la Real Sociedad

Il centravanti svedese, accostato ai giallorossi, ha prolungato il proprio contratto con la società spagnola

Alexander Isak, giovane attaccante della Real Sociedad, è stato un nome inserito nella lista dei possibili colpi della Roma. Ora l'affare sfuma in maniera definitiva perché la società spagnola ha confermato il prolungamento del contratto con lo svedese, fino al 2026. Il centravanti gioca in Liga dal 2019 e lo scorso anno è stato il migliore finora con la maglia della squadra basca: 17 reti in 34 partite. Il giocatore, classe 1999, in precedenza ha vestito le casacche di AIK, Borussia Dortmund e Willem II, prima del passaggio in Spagna. Non è stata ufficializzata la cifra della clausola rescissoria. Ha già esordito con la nazionale svedese nel 2017 e ha disputato da titolare tutto l'ultimo Europeo.