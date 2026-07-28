Daniele De Rossi ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio. Domani alle ore 13 uscirà la versione integrale, di seguito una breve anticipazione. L'ex capitano giallorosso è tornato a parlare dell'esonero del settembre del 2024: "Ero inca... nero. Avevo i miei "nemici" e mi sentivo battuto in una battaglia che non ho avuto tempo di combattere. Ma non ho mai voluto far capire che stavo rosicando. L'ho fatto solo una volta in una conferenza stampa alla Spal e me ne sono pentito. Ho lavorato tanto su queste cose". Daniele ha poi parlato delle sfide contro la Lazio: "Non ho sofferto nessuna partita se non i derby. Prima di sfidare la Lazio passavo tre giorni a vomitare con Dacourt che mi teneva la testa. La mia storia con la Roma non è stata perfetta, ma non si meritava un finale con degli strascichi".