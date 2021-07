Primavera, Mastrantonio firma fino al 2024: “Grazie alla Roma per la fiducia”

Le parole del portiere: "Finalmente posso annunciare di aver firmato il mio primo contratto da professionista"

Mastrantonio ha firmato per la Roma fino al 2024. Per il portiere della Primavera è il primo contratto da professionista e dopo un'ottima stagione in campionato festeggia così questo importante traguardo: "Finalmente posso annunciare di aver firmato il mio primo contratto da professionista fino al 2024. Ringrazio la mia famiglia che mi aiuta tutti i giorni la, P&P Sport Management e Maurizio Tonicchi che mi hanno permesso di raggiungere questo obbiettivo e la società per la fiducia in questi anni".