Mourinho a rischio quarantena: la Roma aspetta il permesso del Governo

Lo Special One è stato in Inghilterra nelle ultime due settimane e di prassi dovrebbe rispettare i cinque giorni di isolamento. Presentazione e primo allenamento possono slittare

Il Mourinho day sta per arrivare. Domani in tarda mattinata il nuovo allenatore della Roma sbarcherà con volo privato a Ciampino. Non è però ancora certo il programma che lo aspetterà nei giorni successivi. Come riporta gazzetta.it, tutto dipenderà dalla questione quarantena: lo Special One, che arriverà da Lisbona, nelle ultime due settimane è stato a Londra per motivi burocratici e di prassi dovrebbe rispettare i cinque giorni di isolamento previsti dal Governo. Mourinho ha però il Green Pass, può fare un tampone molecolare al giorno e ha reali motivi di lavoro: con queste premesse la Roma ha chiesto la possibilità al Ministero della Saluta che gli venga evitata la quarantena. Al momento a Trigoria non sono ancora arrivate risposte, dunque se la situazione non dovesse cambiare il tecnico andrà in isolamento, con conseguente slittamento della presentazione (prevista il 5) e del primo allenamento (che dovrebbe esserci il 6).