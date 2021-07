La Roma conferma Cardini: sarà ancora il team manager

Aveva sostituito Gombar dopo il caso Spezia dello scorso gennaio. La fiducia della società e della squadra gli hanno garantito il rinnovo

Valerio Cardini sarà ancora il team manager della Roma nella nuova stagione che sta per iniziare. Arrivato al posto di Gianluca Gombar dopo il caos sostituzioni con lo Spezia, ha ottenuto la conferma grazie alla fiducia della società e della squadra. Cardini, fino a gennaio team manager della Primavera, in questi giorni è già al lavoro a Trigoria per sistemare gli ultimi preparativi in vista dell'inizio del ritiro.