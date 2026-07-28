Ezzalzouli è il nuovo nome sulla lista della Roma. L'esterno del Betis - secondo quanto riportato da Matteo Moretto - piace ai giallorossi che lo avevano cercato anche nelle scorse sessioni di mercato. A frenare i giallorossi, però, l'alta richiesta da parte degli spagnoli che chiedono 60 milioni di euro, scrive Il Tempo. L'operazione è molto complicata per i costi, ma i giallorossi proveranno a fare un tentativo. Sul taccuino c'è sempre Nusa che è l'obiettivo numero per la Roma. Gasperini aspetta un nuovo esterno d'attacco, la speranza è che possa arrivare entro venerdì, giorno del raduno in Galles.