Mourinho atterra a Ciampino domani alle 14. Poi il saluto ai tifosi a Trigoria

Sono state chiarite le modalità di presentazione dello Special One

Domani 2 luglio 2021 alle ore 14 Josè Mourinho atterrerà all'aeroporto di Ciampino di Roma e poi si dirigerà a Trigoria. Sarà al centro sportivo Fulvio Bernardini che lo Special One avrà l’occasione di incontrare i tifosi e salutarli perché lo Special One potrebbe essere prelevato direttamente sulla pista d’atterraggio da una macchina della società. Non è ancora chiaro se il tecnico dovrà rispettare i 5 giorni di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria come previsto dalla legge. Le riserve verranno sciolte quando verrà chiarito se il portoghese ha fatto ritorno a Londra negli ultimi 14 giorni anche per sole 24 ore. Nell'eventualità il club si è già attivato per richiedere un permesso speciale di lavoro alla Asl, in modo da consentire al tecnico di cominciare subito il suo lavoro nella capitale.