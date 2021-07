Mourinho: “Contro il Belgio tifo Italia, altrimenti domani a Roma mi uccidono”

Le parole dello Special One prima del suo arrivo nella Capitale

José Mourinho domani arriverà a Roma, per iniziare la sua avventura in giallorosso. A Talk Sport, come al solito, parla dell'Europeo. Scherzando ha anche parlato della Nazionale italiana: "Un pronostico per Italia-Belgio? Se non dico Italia, domani quando atterro mi uccidono. Quindi devo dire Italia". Lo Special One sbarcherà domani a Ciampino alle 12 con un volo privato proveniente da Lisbona, mentre tra domenica e lunedì ci dovrebbe essere la conferenza stampa di presentazione. Inoltre ha parlato anche dello splendido gol che ha fatto Schick con la sua Repubblica Ceca: "E' un tipo di gol che molti calciatori nemmeno provano o a cui nemmeno pensano. Perché sanno che non possono farlo. A volte arrivano a fine carriera e non hanno mai segnato così. Pelé non ha mai segnato da dietro la linea di centrocampo. Non ricordo che Ronaldo l'abbia fatto, nemmeno Messi. Anche chi segna tantissimi gol in carriera non li fa. Schick l'ha fatto per il suo paese e in Europa. Credo che sia il migliore gol fatto finora".