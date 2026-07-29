Un "9" di talento. Come piacciono a Gian Piero Gasperini. Perché in Santiago Castro il tecnico ha rivisto un nuovo Donyell Malen o, andando un po' più a ritroso, un altro Luis Muriel dei tempi dell'Atalanta. E nell'entrare ieri a Trigoria da giallorosso, dopo aver superato le visite mediche al Campus Biomedico, il nuovo attaccante della Roma ha riannodato pure il filo con la lunga tradizione dei re dei gol romanisti. Pronto com'è ad indossare quella preziosa maglia numero "9" che ha scelto. Svolte le visite mediche ha preso contatto con la realtà di Trigoria, dove oggi verrà presentato con tanto di foto di rito e dove svolgerà il primo allenamento agli ordini di Gasp. Riabbraccerà i suoi connazionali, l'amico Matias Soulé e il totem Paulo Dybala, con il quale è destinato a scrivere un bel romanzo di calcio in giallorosso, in attesa della partenza per il ritiro in Galles. Santiago - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - sa perfettamente che accanto alla Joya e a Malen, e con il gioco di Gasp, le sue quotazioni sono destinate ad impennarsi. legare il gioco con i compagni. Come Gasp ha dimostrato in più occasioni a Bergamo, gli attaccanti centrali possono convivere ed esaltarsi a vicenda. Soprattutto se, come nel caso della Roma, ad ispirarli è uno come Dybala. Castro, che può giocare appunto da centravanti, seconda punta di movimento e esterno alto a sinistra (come quando era in forza al Velez), garantiscono così all'allenatore varietà di scelta in un reparto che per la Roma sarà un regno di scelte mirate sulla partita e gli avversari del momento, di rotazioni continue ma anche di certezze nelle partite secche.