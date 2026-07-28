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Nusa obiettivo numero, Soulé in uscita

Il calciomercato della Roma si è finalmente sbloccato. "Siamo un motore diesel", aveva detto Gasperini che ora dopo il primo colpo si aspetta un altro sprint. Magari prima di venerdì, giorno della partenza per il Galles, luogo della seconda parte del ritiro. Il nome in cima alla lista è quello di Antonio Nusa. La dead line fissata per il momento è quella del fine settimana, i giallorossi non andranno oltre per Nusa. E D'Amico anche per questo è già concentrato su altri profili. Chi invece potrebbe uscire in attacco è Soulé. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, una di queste destinazione potrebbe essere il Milan. Soulé sarebbe infatti stato proposto al club rossonero, che sta valutando con attenzione il suo profilo. La trattativa non è ancora entrata nel vivo, ma il giocatore piace al Milan e sembra rispondere alle caratteristiche richieste da Amorim.

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