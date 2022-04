La Roma si allena in vista del Napoli. Svolta in Conference: Var in semifinale

Lunedì la sfida contro gli azzurri. 15 milioni di euro incassati dall'inizio della competizione

Mattatore della serata di ieri Zaniolo, che finalmente dopo due anni di calvario e una stagione passata al di sotto delle aspettative si regala una notte da re. Pallone portato a casa, diventando il più giovane a segnare una tripletta europea con la maglia della Roma. Bravo Nicolò ma lo è stato altrettanto Josè Mourinho nella sua gestione. Delle italiane c'è solo la Roma, una medaglia sul petto di Mourinho, con la Conference che assume un valore inestimabile e va vissuta fino in fondo. Vuole essere lui il primo a scrivere il nome nell’albo d’oro. Prima di pensare al Leicester i giallorossi dovranno tornare a giocare in campionato. Lunedì la sfida al Maradona contro il Napoli, la Roma oggi si è allenata a Trigoria per preparare la partita contro gli azzurri. Dopo ci sarà la partita con l'Inter, ufficializzata oggi la data: 23 aprile alle 18.