Roma, Zaniolo è il giocatore della settimana di Conference League

Premio meritato per il calciatore giallorosso dopo la tripletta di ieri

Serata perfetta quella di ieri per Nicolò Zaniolo. Tripletta dell'attaccante della Roma, la prima in carriera, e premio come miglior calciatore della settimana di Conference League grazie ai voti sul sito della Uefa. Dopo un mese complicato tra Nazionale e infortuni il numero 22 è pronto a prendersi la Roma e conquistare la fiducia totale di Mourinho. Il mister in queste settimane non ha mai smesso di difenderlo pubblicamente. Lunedì la sfida con il Napoli al "Maradona" con Zaniolo che molta probabilità partirà dal 1' anche in campionato.