Conference League, novità per la semifinale: ci sarà il Var

A partire da Leicester-Roma gli arbitri potranno contare sull'aiuto della tecnologia per ridurre al minimo gli errori

Svolta nella Conference League, a partire dalle semifinali verrà introdotto il Var che inizialmente era previsto solo in occasione della finale di Tirana il 25 maggio. Entrerà per la prima volta nella nuova competizione Uefa il 28 aprile. Giorno della gara tra Leicester e Roma. Il ritorno verrà giocato allo stadio Olimpico il 5 maggio. La decisione è avvenuta due giorni fa e i club sono stati avvisati. Errori arbitrali come quelli della gara tra Roma e Bodo di novembre non ci saranno grazie all'aiuto della tecnologia.