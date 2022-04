Roma-Leicester, venduti 17 mila biglietti in meno di 24 ore

Boom anche per le gare di campionato contro Bologna e Venezia, oltre 100mila tagliandi acquistati

Sarà sicuramente di nuovo sold out per la partita contro il Leicester di Conference League in programma giovedì 5 maggio: a meno di 24 dall'apertura della vendita in prelazione riservata agli abbonati, sono stati staccati 17 mila biglietti che corrispondono all'80% del totale (21 mila). I costi sono di 10euro Curve e Distinti e 14 Tribuna Tevere e Monte Mario. La fase di venditalibera comincerà alle ore 12 di mercoledì 20 aprile, ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di quattro biglietti per singola transazione. I prezzi saranno comunicati il giorno stesso dell’apertura. Lo spettacolo di presenze sugli spalti visto ieri sera contro il Bodo (61.942 presenze) sarà replicato anche nelle prossime gare di campionato: ad oggi già venduti oltre 50 mila biglietti sia per la sfida contro il Bologna e quella contro il Venezia (in flash sale).