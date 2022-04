Roma, Mourinho si gode il sole a Trigoria: relax per lo Special One

Meritato riposo per il tecnico portoghese dopo la bella gara di ieri. Lunedì i giallorossi torneranno in campo per sfidare il Napoli

Redazione

Relax per Mourinho dopo la bellissima vittoria di ieri contro il Bodo/Glimt in Conference League. Oggi la Roma si allena alle 15 per preparare la sfida di lunedì contro il Napoli. Lo Special One ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram mentre prende il sole a Trigoria. I giallorossi a Pasquetta saranno di scena al Maradona e successivamente a Milano contro l'Inter. Dopo le due trasferta arriverà il momento di pensare al Leicester, partita d'andata prevista il 28 aprile in Inghilterra. Mentre il ritorno sarà il 5 maggio.