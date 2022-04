Roma-Leicester, come stanno gli inglesi: alti e bassi, ma tanta qualità

Nonostante la brutta posizione in classifica, la squadra di Rodgers è una mina vagante e i precedenti in Inghilterra non sorridono ai giallorossi

Redazione

La Roma ha staccato il biglietto per la semifinale di Conference League. Terza negli ultimi 4 anni, e sempre contro una squadra inglese. Dopo Liverpool e Manchester United la prossima avversaria dei giallorossi sarà il Leicester. Le "Volpi" negli ultimi anno hanno ribaltato ogni pronostico. Da sconosciuti a campioni d'Inghilterra nel 2016 grazie a Claudio Ranieri. Quest'anno stagione ricca di alti e bassi, in campionato viaggia a metà classifica ma con tre gare in meno rispetto alle squadre davanti. Dopo mesi difficili nella prima parte di stagione che hanno portato anche all'eliminazione dall'Europa League, la squadra di Rodgers ha iniziato a migliorare soprattutto in Europa. In Conference ha battuto Randers, Rennes e PSV Eindhoven. La vittoria di ieri è arrivata all'ultimo respiro grazie al gol di Pereira all'89'.

Da Vardy a Maddison e Barnes: tanta qualità per il Leicester

Nonostante la classifica non sorrida al Leicester, nono posto con 40 punti ottenuti in 29 partite con un bottino di 11 vittorie, 7 pareggi ed 11 sconfitte la qualità della squadra inglese è sotto gli occhi di tutti. I tanti problemi fisici dei calciatori più importanti tra cui quelli di Fofana, Vardy e Ndidi hano influito sull'annata degli inglesi. La qualità non manca ai ragazzi di Rodgers che davanti hanno giocatori improtanti come Barnes, Maddison e Albrighton. Sicurezza in porta grazie alla presenza del figlio d'arte KasperSchmeichel. Davanti a lui i 4 titolari in difesa sono Pereira, Soyuncu, Fofana e Castagne. A centrocampo non ci sarà Ndidi, stagione finita per lui. Al suo posto Hall insieme a Tielemans, autore del gol che l'anno scorso ha deciso la finale di FA Cup contro il Chelsea. In attacco insieme al solito Vardy che sta recuperando da un infortunio giocheranno con molta probabilità Albrighton, Maddison e Barnes.

Mourinho contro Rodgers: i precedenti sorridono allo Special One

Otto precedenti tra Mourinho e Rodgers, tanta stima tra i due che hanno anche trascorso un periodo insieme al Chelsea. Le parole del mister inglese sullo Special One testimoniano il rispetto reciproco: "José mi ha fatto una grande impressione quando sono arrivato al Chelsea. Lungo il mio percorso ho avuto molti mentori: a Reading, Alan Pardew è stato fantastico per me come giovane tecnico. Poi, quando sono andato al Chelsea, José ha avuto un enorme impatto sulla mia formazione". Per la prossima gara di Conference non ci saranno problemi tra le due panchine come successo nella sfida con il Bodo. Il tecnico portoghese ha avuto la meglio 5 volte, 2 volte è finita in pareggio mentre è solo una la vittoria di Rodgers nel 2015 da allenatore del Liverpool.

Roma, tabù inglese da sfatare: solo una vittoria in 17 gare

La Roma affronterà per la terza volta consecutiva una squadra inglese in semifinale di una competizione Uefa. I precidenti non sorridono ai giallorossi che in Inghilterra hanno vinto solo una volta, contro il Liverpool per 0-1 nella stagione 2000/2001. Inoltre sono ben 8 le eliminazioni di fila contro una squadra inglese, l'ultima arrivata lo scorso anno contro il Manchester United in Europa League. Tre volte è arrivata la qualificazione al turno successivo.