E’ tornata la Magica Roma

Partita dominata dai giallorossi, aggressivi fin dall’avvio e molto determinati. Adesso in semifinale Mourinho trova il Leicester

Lo vogliono i 61.942 spettatori dell’Olimpico, lo pretende la storia, il ranking, il valore della rosa, il fatturato, il monte ingaggi, persino la legge dei grandi numeri. Soffia tutto alle spalle della Roma il vento che porta in semifinale di Conference League, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, e la squadra di Mourinho rispetta i favori del pronostico, interrompendo a 38 la serie di partite senza sconfitte del Bodo Glimt. Dopo il 2-1 dell’andata, per la prima volta in 4 partite i giallorossi battono i norvegesi grazie a un 4-0 santificato dalle reti di Abraham e dalla tripletta di un super Zaniolo. Quanto basta per considerare il 6-1 di ottobre vendicato. In semifinale la Roma troverà il Leicester, 9° in Premier League. Festa grande, quindi, visto che i giallorossi sono alla terza volta in 5 stagioni (la seconda di fila) che approda fra le prime quattro in un coppa europea. E' la sesta semifinale europea per la Roma: solo Juve, Milan, Inter e Fiorentina (esclusa la Coppa delle Fiere) hanno fatto meglio. Merito della Roma, che andrà a sfidare con merito il Leicester, la classe operaia del campionato più bello del mondo.