Serie A, anticipi e posticipi della 34esima giornata: Inter-Roma sabato 23 alle 18

Dopo 5 giorni i giallorossi saranno impegnati per la semifinale d'andata della Conference League

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e posticipi della 34esima giornata del campionato. La Roma sfiderà l'Inter di Inzaghi sabato 23 aprile alle ore 18. La gara verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Mourinho tornerà a San Siro contro la sua ex squadra per la prima volta in campionato dopo esserci tornato in Coppa Italia a febbraio. I giallorossi dopo 5 giorni saranno impegnati per la semifinale di Conference League contro il Leicester City. Dopo la tarsferta in Inghilterra ci sarà la sfida con il Bologna (data da stabilire) e poi il ritorno allo stadio Olimpico il 5 maggio.