Trigoria, la Roma torna ad allenarsi: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri

I giallorossi preparano la sfida di lunedì contro il Napoli

Archiviata la vittoria di ieri contro il Bodo, oggi la Roma è tornata a Trigoria per preparare la delicata sfida di lunedì contro il Napoli. Classico lavoro in palestra per chi ha giocato ieri, mentre si sono allenati in campo i calciatori che ieri non sono stati utilizzati: tra cui anche Spinazzola. I giallorossi giocheranno alle ore 19 al "Maradona". Tre tarsferte complicate nel mese di aprile, dopo la sfida contro i partenopei ci sarà la gara con l'Inter a Milano e in seguito l'andata della semifinale di Conference League contro il Leicester.