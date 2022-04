Roma, Conference importante anche a livello economico: guadagnati già 15 milioni

La competizione per lungo tempo snobbata sta assumendo proporzioni importanti anche a livello economico. In caso di vittoria del trofeo si incasserebbero 20 milioni

Come ogni competizione Uefa, anche la Conference League ha dei premi legati alle vittorie, alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e quindi al passaggio del turno. Come riportato da Sky, questi premi vanno suddivisi in "base" ed "extra". Nel termine base vengono inseriti market pool, quota fissa per la partecipazione ai gironi e una quota determinata dal ranking Uefa, nel quale la Roma è prima per distacco in tutta la competizione. Nel termine extra invece vanno considerati tutti i premi legati alle vittorie e ai passaggi del turno. Fin qui il club giallorosso ha incassato 15 milioni di euro: 9 milioni "base", e altri 6 milioni "extra", due di questi guadagnati solo con il passaggio in semifinale. In caso di vittoria del trofeo, la Roma arriverebbe ad incassare circa 20 milioni di euro: tre per l'accesso alla finale, e altri due in caso di vittoria. Un trofeo per molto tempo snobbato ma che nelle ultime settimane sta prendendo sempre più la forma di un Santo Graal, non solo dal punto di vista della competitività, visto che il motto "vincere aiuta a vincere è sempre valido", ma anche perché numero alla mano, la Conference League ha anche un buon ritorno economico che, alla luce delle nuove regole su FFP, hanno un valore molto importante per il club.