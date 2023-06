La Roma accende il mercato. Summit per Frattesi e spunta Icardi. Abraham operato

Pinto pensa anche a sfoltire la rosa. Operazione ok per Abraham

Tra i punti cardini del piano di mercato di Tiago Pinto c'è anche quello darsi da fare per quanto riguarda le uscite. La prima, pessima, notizia è che Vina non è stato riscattato dal Bournemouth e dunque tornerà a Trigoria. Situazione più ingarbugliata, invece, per il riscatto di Llorente. A Mourinho piace, ma le richieste del Leeds non sembrano accontentare la Roma. La società giallorossa tiene sott'occhio anche quanto sta avvenendo in casa Milan. Dopo l'addio di Maldini prima, e, soprattutto, Massara poi, non è escluso un clamoroso ritorno di quest'ultimo. Certo sarebbe un ribaltone incredibile. Intanto, la squadra di Mourinho sarà impegnata in una calda estate tra Trigoria e Oriente. Chi sicuramente non ci sarà, è Tammy Abraham, che si è operato a Londra e a breve inizierà il lungo periodo di riabilitazione. La voglia è quello di rivedere presto anche Paulo Dybala con la maglia giallorossa. Il talento argentino si sta godendo un meritato riposo e presto prenderà parte ad una spettacolare partita di beneficenza.