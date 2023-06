Aouar saluta il Lione: “È arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo”

Il centrocampista saluta il suo ex club con un post polemico: "Tuttavia. verrà il giorno in cui la verità finirà per irradiare le guerre di ego che hanno impedito la conclusione di ogni accordo"

Houssem Aouar è a un passo dal diventare un calciatore della Roma. Il giocatore è già in città e sta cercando casa. Verrà presentato il primo giorno di ritiro e ha firmato un contratto fino al 2028. Lui oggi ha salutato il Lione con una lunga lettera su Instagram: "Oggi è giunto il momento di voltare pagina e di aprire un nuovo capitolo alla mia storia. Questa partenza, l’avevo immaginata molto diversamente e molto prima. È un viaggio che avevo già pensato tre anni fa, nel 2020. Ma l’unico desiderio di un giocatore non è sempre sufficiente per decidere il suo destino. Il mio primo obiettivo prima di tutto è stato il benessere collettivo e mi è sembrato più sano non parlare della questione durante il corso della stagione con lo scopo di non influire sul buon stato d’animo del gruppo. Tuttavia. verrà il giorno in cui la verità finirà per irradiare le guerre di ego che hanno impedito la conclusione di ogni accordo. Questa trasparenza io la devo alla mia anima e ai miei sostenitori".