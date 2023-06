Maldini-Massara via, Arnautovic più lontano dal Milan: ora ci pensa Mourinho

Era Marko Arnautovic l'attaccante scelto da Maldini e Massara per il Milan. Il terremoto in rossonero ha però cambiato i piani e - come riporta 'Il Resto del Carlino' - l'austriaco è uscito dai radar rossoneri. Per l'ex Inter e West Ham sarà comunque un momento decisivo per il suo futuro vista la seconda parte di stagione burrascosa sia a livello fisico che con il tecnico Thiago Motta. E il suo ingaggio, senza il decreto crescita, lieviterà da 4 a 6 milioni lordi. In tutto questo la Roma comunque è sempre vigile sul giocatore e Mourinho starebbe pensando proprio a lui dopo l'infortunio di Abraham. Ieri, prima dell'addio di Maldini e Massara, ha parlato a 'Sportitalia' il ds del Bologna Sartori:"Per il momento non abbiamo avuto nessun contatto con il Milan".