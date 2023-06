Mou tenta Icardi, Pinto studia il colpo: Maurito usato sicuro, ma prima le cessioni

L'attimo dopo in cui la Roma ha comunicato che Tammy Abraham si è lesionato il legamento crociato e dovrà stare fuori almeno 8 mesi è partita la caccia all'attaccante. Il profilo della punta? Forte e che costi poco. Se a zero, meglio ancora. Ci sarebbe l'eventualità di ingaggiare Mauro Icardi, 30 anni, reduce da un anno al Galatasaray in cui ha realizzato 23 gol (con 8 assist). Tornerà al Psg (di passaggio), club con cui Dan Friedkin ha un ottimo rapporto. L'accordo con i turchi - sottolineano Alessandro Angeloni e Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - prevedeva un prestito secco e il pagamento del 40% dell'ingaggio da 8milioni, mentre il restante 60% è stato versato dal club dell'emiro del Qatar. Questo significa che Icardi (fine contratto 2024) è costato poco più di 3 milioni. Inoltre, il 30 giugno scadrà anche il contratto di El Shaarawy (3,5 milioni a stagione) e se non verrà rinnovato il monte stipendi calerà ulteriormente. Le perplessità su Icardi sono legate in primis all'età (30 anni) e al rendimento che potrà avere in Serie A, dove manca da un po'. Pochi dubbi sulla gestione del calciatore nonostante l'entourage impegnativo, perché in panchina uno come Mourinho sarà in grado di guidarlo. Se l'idea Icardi sta stuzzicando più di qualcuno, quella più abbordabile si chiama M'bala Nzola: dipenderà da quanto chiederà lo Spezia. Al momento è valutato 10 milioni. C'è poi l'ipotesi Roberto Firmino, ma ha un ingaggio troppo alto, oppure Lacazette, che di anni ne ha 32, o meglio ancora (e costa anche meno) Arnautovic.