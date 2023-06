Roma, incontro col Sassuolo: da Frattesi a Volpato e Berardi, tutti i nomi sul tavolo

Il centrocampista romano resta in orbita giallorossa e sono previsti incontri con Carnevali, ma la trattativa resta in salita: nei discorsi possono rientrare anche altri giocatori, tra cui la suggestione Berardi

Francesco Iucca Collaboratore

Il fil rouge che lega la Roma al Sassuolo non pare essersi ancora spezzato. Dopo l'affare Politano e poi quello di Pellegrini le due società si sono spesso ritrovate a parlare per giocatori come Defrel prima e Ciervo poi, fino ad arrivare alla telenovela Frattesi. Che sembrava essersi interrotta bruscamente con il naufragio della trattativa la scorsa estate e poi pure a gennaio. Nessun accordo tra le società, per la delusione enorme del calciatore che sognava di tornare a Trigoria. Ma in queste ore Roma e Sassuolo sono pronte a rimettersi intorno a un tavolo per discutere del centrocampista classe '99 che intanto ha continuato la sua crescita. Dopo un primo momento di riassestamento più che altro emotivo, l'ex Ascoli e Monza ha ripreso a correre, è diventato decisivo trovando anche 7 gol in campionato, la sua miglior stagione in Serie A. A Milano l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali sta incontrando tutte le big interessate a Frattesi: ieri è stato il turno di Inter e Juventus, a breve toccherà alla Roma.

Frattesi resta in orbita Roma, ma la trattativa è complicata: la situazione — Tiago Pinto ha dalla sua l'ormai famoso 30% sulla futura rivendita, che corrisponde a uno sconto di quasi 10 milioni sulla valutazione iniziale di 30. I giallorossi poi sono pronti a inserire delle contropartite tecniche per abbassare ulteriormente l'esborso cash. Il nome di Cristian Volpato al momento sembra il più papabile, ma la Roma è aperta ad altre richieste da parte del Sassuolo. Ai neroverdi piace Bove, che però la società vorrebbe blindare dopo l'esplosione in questo finale di stagione. L'impressione è che molto del futuro di Frattesi si potrà decidere anche a seconda dei giovani che Roma, Inter e Juve offriranno come parte dell'accordo. I nerazzurri hanno Mulattieri (ed eventualmente Fabbian), i bianconeri Barrenechea, Ranocchia e De Winter. Con Soulé e soprattutto Iling paragonabili alla situazione di Bove. E allora si riprenderà a parlare, con la sensazione che anche stavolta non si arriverà a una soluzione rapida. Soprattutto non escludendo, come ha sempre ribadito anche lo stesso Carnevali, che per Frattesi ci sono anche gli interessi dei club esteri. In questi giorni il giocatore è in ritiro con la Nazionale insieme ad altri tre romanisti come Spinazzola, Cristante e soprattutto Lorenzo Pellegrini. I due si conoscono, parlano spesso e anche in questi giorni azzurri ne avranno l'occasione. Comunque sarà complicato per la Roma, soprattutto con la situazione attuale dell'attacco su cui andranno direzionate risorse ed energie.

La Roma incontra il Sassuolo: Berardi sogna una big, ma quanti ostacoli — Ed ecco che tra le ipotesi può esserci anche quella di 'spostare' la percentuale sulla rivendita di Frattesi ad altri giocatori neroverdi. Come ad esempio quel Domenico Berardi che da anni è nei radar delle big, ma che si è legato al Sassuolo con tanto di rinnovo. Per gli emiliani è sempre stato incedibile e anche in questo caso nessuno è riuscito a trovare un accordo, a ulteriore testimonianza di quanto sia complicato trattare con loro. Il prezzo del capitano neroverde è simile a quello di Frattesi, circa 30 milioni. Milan e Lazio sono le squadre che al momento lo stanno osservando più da vicino, studiando le prossime mosse. Berardi sogna la Champions, lo ha detto, la Roma non può garantirgliela anche se il salto di qualità sarebbe ovvio. L'incognita riguarda soprattutto il ruolo, visto che da due anni Mourinho gioca con una difesa a tre e soprattutto senza esterni offensivi. Il giocatore azzurro, che da quattro anni va in doppia cifra in campionato, sarebbe difficilmente collocabile nel 3-4-2-1 giallorosso. Rischierebbe di diventare un'alternativa a Dybala o Pellegrini e la Roma non può permettersi di spendere una cifra del genere per questo tipo di calciatore. Dovendo comunque poi acquistare una punta titolare, senza risorse a meno di cessioni non semplici.