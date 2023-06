Mercato Roma, concorrenza per Nzola: anche l’Inter piomba sull’angolano

Cercasi attaccante. La Roma dopo l'infortunio di Abraham si è fiondata a caccia di una punta, con big come Icardi a fare da suggestione. Ma soprattutto sono giorni caldi anche per Mbala Nzola, per cui c'è stato un colloquio con lo Spezia: l'angolano classe '96 - come riporta 'repubblica.it' - sarebbe diventata una candidatura forte anche per l'Inter. Insieme a Retegui, l'attaccante dei bianconeri che sarà impegnato nello spareggio salvezza col Verona è entrato nei radar di Marotta insieme a Mateo Retegui. Per il quotidiano il prezzo che fa lo Spezia è addirittura di 18 milioni. Nzola sarebbe un puntello per l'attacco che dovrebbe rimanere orfano di Lukaku, anche se Marotta proverà a strappare un nuovo prestito. Sulla questione Berardi, invece, al momento la sfida è tra Lazio e Milan.