Calciomercato Roma, occhi su Icardi: pronta un’offerta da 8 milioni di euro

Il mercato si scalda e la Roma al momento è una delle società più attive sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Pinto deve chiudere una cessione di oltre 30 milioni di euro entro il 30 giugno, ma si sta muovendo per rinforzare la rosa. È fatta per Aouar e N'Dicka e il gm ha messo gli occhi su Icardi. L'infortunio di Abraham ha cambiato i piani dei giallorossi e l'argentino è nel mirino. Secondo il sito TycSports i giallorossi stanno preparando un'offerta da 8 milioni di euro. L'ex capitano dell'Inter ha giocato al Galatasaray in questa stagione, ma è di proprietà del PSG. I buoni rapporti da Friedkin e il presidente del club francese possono favorire la trattativa.