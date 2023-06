Pinto sogna Tielemans

Un mese per fare cassa e provare a far decollare il mercato della Roma, che senza alcune uscite difficilmente può prendere forma concretamente, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. A rendere le cose più difficili l'infortunio di Tammy Abraham: l'inglese era l'indiziato numero uno tra i calciatori in uscita dalla Roma, e, soprattutto, quello con più mercato, in particolare nella madrepatria. La situazione a Trigoria è chiara, c'è bisogno di cessioni che garantiscano plusvalenze per circa 30 milioni entro la fine del mese, e la possibilità di mettere a posto i conti nell'ambito dell'accordo con la Uefa. Se Abraham avrebbe reso più semplice il lavoro di Pinto, ora il portoghese deve fare i conti con una rosa non certamente ricca di profili spendibili e con la flotta dei calciatori rientranti dal prestito da sistemare. Uno di questi, Providence, ha trovato "casa" in Austria, dove il Tsv Hartberg ha esercitato l'opzione di riacquisto: i giallorossi manterranno una percentuale sulla rivendita. Situazioni diverse per gli altri con Reynolds e Carles Perez che interessano ai rispettivi club (Westerlo e Celta Vigo) ma non alle cifre della Roma, il Bournemouth che riflette sul riscatto di Vina (c'è tempo fino a fine mese) e Kluivert, Villar e Shomurodov meno pronti per dire addio alla Capitale. Chi, invece, può rappresentare una fonte di guadagno certa è Roger Ibanez. Il difensore brasiliano attira il mercato inglese, anche se al momento a Trigoria non sono prevenute offerte concrete. La sua avventura in giallorosso, tra alti e bassi, può considerarsi finita. Proseguono, infatti, sempre con maggiore insistenza i contatti per NDicka, centrale a scadenza con l' Eintracht. Sul francese c'è ampia concorrenza ma Pinto proverà fino alla fine a portarlo a Trigoria con l'offerta giusta. Il classe '99 non è l'unico profilo monitorato dal club, che per il centrocampo ha messo gli occhi sul belga Youri Tielemans, che si libererà a zero dopo 4 anni al Leicester. Anche su di lui tanta concorrenza, soprattutto in Premier League, ma la Roma nonostante il mancato approdo in Champions League vuole provare a far valere il suo appeal internazionale provando a portare un calciatore di altissimo livello nella rosa a disposizione di Mourinho. I contatti con l'entourage del belga sono avviati da qualche tempo, con la consapevolezza di una trattativa tutt'altro che in discesa. Sul fronte attacco, invece, dopo il rinnovo di Belotti scatta la ricerca al centravanti titolare per la prossima stagione, con i nomi di Nzola e Icardi che non trovano conferme. Senza fretta, ma la ricerca della punta, molo primario, procederà di pari passo con il lavoro sulle cessioni.