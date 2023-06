Roma, aumenta la concorrenza per Tielemans: su di lui c’è il Galatasaray

Galatasaray su Youri Tielemans. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il centrocampista belga ex Leicester attenzionato anche dalla Roma avrebbe ricevuto un'offerta dai campioni di Turchia, per un contratto di quattro anni a 4 milioni di euro a stagione e un bonus alla firma di altri 4 milioni. A Istanbul, Tielemans ritroverebbe il suo amico e compagno di nazionale Dries mertens, ma la sua priorità al momento sembrerebbe quella di rimanere in Premier League. Su uno dei parametri zero più ambiti di questo mercato c'è infatti anche il forte interesse di Liverpool e Aston Villa, e il richiamo del palcoscenico del massimo campionato inglese non può che essere allettante. D'altro canto, in Italia si registra invece l'interesse del Milan, oltre alla Roma di José Mourinho, che farà di tutto per portare il centrocampista classe '97 nella capitale, in vista anche della partenza ormai certa di Gini Wijnaldum.