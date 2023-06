Tiago Pinto a Milano: oggi previsti incontri con club e agenti

Il gm giallorosso sarà impegnato in una serie di vertici in cui l'obiettivo primario sarà ovviamente cedere

Il calciomercato della Roma deve entrare subito nel vivo. Acquisti e soprattutto cessioni, entro il 30 giugno i giallorossi devono realizzare utili sul mercato per 30 milioni ed è inevitabile che Tiago Pinto si sia già messo al lavoro oltre agli arrivi di Aouar e Ndicka che è in via di definizione. Come riporta Marco Juric di 'La Repubblica', il gm della Roma è volato a Milano e già oggi sono in programma diversi incontri sia con dei club che con gli agenti. L'obiettivo primario è appunto cedere, imbastire operazioni mirate a un traguardo ben preciso. Tra gli indiziati principali c'è sempre Ibanez, che piace all'estero (Atletico Madrid e Tottenham).