Mercato, il Bournemouth non riscatta Vina: il terzino tornerà alla Roma

Pinto in queste settimane sarà impegnato sul fronte delle cessioni come ha dichiarato a Milano dopo l'incontro con Carnevali: "Penso solo a vendere". Il gm portoghese dovrà cercare di cedere Vina, poiché il terzino sinistro non verrà riscattato dal Bournemouth. Il club inglese con un comunicato ha ufficializzato la decisione di non voler spendere i 15 milioni di euro necessari per acquistare l'uruguaiano. Matias tornerà nella Capitale e inizierà la prima parte del ritiro con i giallorossi in attesa di trovare una nuova squadra. Non rientra nei piani di Mourinho e difficilmente resterà in maglia giallorossa.