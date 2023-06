Da Maldini a Totti, la vita in salita dei calciatori-mito

L’addio di Paolo Maldini al Milan, ufficializzato ieri sera "con effetto immediato" è il botto: fa rumore, scatena polemiche, alimenta i dibattiti, infiamma i social, ma non può, onestamente, sorprendere. Fa male, pensando anche ai casi di Del Piero e Totti per citare i più emblematici, ma nel football moderno i sentimenti sono confinati spesso all’ultimo posto della scala di valori. Il portafoglio - scrive Stefano Boldrini su 'Il Messaggero' - non va sempre d’accordo con il cuore e può portare talvolta ad assumere decisioni impopolari come quella di Cardinale. Ha presentato a Maldini il conto del mercato fallimentare della scorsa estate e del quinto posto in classifica, divenuto quarto in virtù della sentenza-Juventus. Le differenze ideologiche – Cardinale vuole giovani di prospettiva magari da rivendere a peso d’oro, Maldini preferisce i campioni pronti per l’uso – e magari anche la mancanza di empatia tra i due – succede – ha chiuso il cerchio. La filosofia industriale americana è questa: non guarda in faccia nessuno.