Dybala in campo per beneficenza: con Ronaldinho e Roberto Carlos ad Orlando

Il talento argentino, Paulo Dybala, dopo una stagione vissuta a ritmi altissimi ma contraddistinta anche dai soliti acciacchi fisici che lo hanno costretto ai box, si gode un po' di meritato riposo, ma non troppo. Infatti, il giocatore della Roma, sarà in campo ad Orlando per una partita di beneficenza chiamata "The Beautiful Game" ed organizzata da Ronaldinho e Roberto Carlos. I due capitani saranno proprio il Gaúcho e l'ex terzino del Real Madrid. L'evento si terrà il prossimo 23 giugno. Sarà un autentico spettacolo visto che si fronteggeranno due squadre ricche di incredibili campioni, sia da una parte che dall'altra. Basta fare qualche nome: da Vinicius Jr a Joao Félix, passando per Dida ed Emerson.