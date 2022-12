Karsdorp torna a Trigoria, ma ritiro e mercato sono un rebus. Anche Wijnaldum a Roma

Mourinho chiede rinforzi, Shomurodov vuole il Torino ma c'è distanza tra club. Su Frattesi pericolo Napoli

Dario Maggesi, preparatore di Pellegrini - che intanto è in gruppo ed è da considerarsi recuperato - e Zalewski, ne ha parlato a Forzaroma.info:"Nei giorni di stop cala il ritmo gara, il possesso palla, ma dopo qualche giorno torna tutto come prima. Sono sicuro che questa pausa gli abbia fatto bene per recuperare energie. Conoscendo Lorenzo credo che si sia allenato anche alle 6 del mattino, non lascia mai nulla al caso. Anche Spinazzola si è allenato con Pellegrini. E con Lorenzo devi spingere sull'acceleratore. Wijnaldum? Non avrei fatto il percorso di riabilitazione all'estero". Di certo c'è che José Mourinho qualcosa si aspetta dal mercato, o almeno spera. Il portoghese è convinto che la Roma abbia bisogno di rinforzi e che così com'è ora non è attrezzata per le prime posizioni. Dal difensore centrale all'esterno destro e il centrocampista.