Roma, Karsdorp si è allenato col gruppo ma è in dubbio per il Portogallo

Nessun vertice, non ancora almeno. E nessuna decisione definitiva per il futuro. Rick Karsdorp è tornato oggi a Trigoria, ha preso atto della multa e poi si è allenato col resto dei compagni. Nessun faccia a faccia con Mourinho e nessuna decisione ancora sul prossimo futuro. Il giocatore non vorrebbe partire per il Portogallo e vorrebbe essere ceduto. Ma la linea della Roma è chiara: va via solo a titolo definitivo e per una somma congrua. E di offerte non ce ne sono, per ora. Domani Karsdorp sarà ancora a Trigoria, è presto per dire se per rimanerci o per aggregarsi poi al gruppo che volerà in Algrave.