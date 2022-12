La Roma in Portogallo, tutte e tre le amichevoli in diretta su Dazn: il programma

Giovedì la Roma partirà per il Portogallo, dove rimarrà una settimana per il ritiro invernale in preparazione alla ripresa del campionato. I giallorossi affronteranno tre amichevoli con tre squadre di nazionalità diverse e tutte saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Dazn. A ufficializzare il programma è stata la stessa piattaforma streaming, che ha reso noti giorni e orari. Si parte con Roma-Cadice,venerdì 16 alle 20 italiane, poi il match con i portoghesi del Casa Pialunedì 19 alle 20. In chiusura di ritiro, la sfida agli olandesi del RKC Waalwijkgiovedì 22 dicembre alle 16.