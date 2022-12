Mercato Roma, pressing della Juve su Carnesecchi

Secondo quanto riporta calciomercato.it, anche la Juventus avrebbe messo gli occhi su MarcoCarnesecchi. Il portiere della Cremonese piace alla Roma che sta cercando qualcuno da affiancare a Rui Patricio. Il numero uno giallorosso, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2024, ma inizia ad esserci qualche dubbio per quanto riguarda le prestazioni, anche in virtù dei Mondiali vissuti in panchina. Tuttavia il suo arrivo a Roma appare complicato per via delle richieste dell'Atalanta, proprietaria del cartellino. La squadra di Bergamo, infatti, la scorsa estate ha chiesto 18 milioni alla Lazio e, stando alle prestazioni del giocatore, potrebbe alzare ancora di più l'offerta.