Ronaldo vota Mourinho come nuovo ct del Brasile: “Vorrei lui, Ancelotti o Guardiola”

José Mourinho sulla panchina di una nazionale. È la suggestione lanciata da Ronaldo, il 'fenomeno', per il Brasile dopo la batosta del Mondiale ad opera della Croazia. Dopo il ko ai rigori il ct Tite ha annunciato l'addio e per questo si è aperto il toto-successore. Al 'Mundo Deportivo', l'ex attaccante di Inter, Barcellona e Real Madrid ha detto la sua: “Mi piacerebbe vedere nomi come Guardiola, Ancelotti o Mourinho allenare il Brasile. Ma non sono io a scegliere, vedremo cosa succede. Questi nomi sono emersi in Brasile, ma non so se è vero. Non vedo alcun problema nel fatto che arrivi un ct straniero. Ora ci sarà una grande discussione, ma io vedo quei nomi in maniera molto favorevole”.