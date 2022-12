Roma, Trigoria: arriva Karsdorp. Ci sono anche Zaniolo e Ibanez

Dopo un paio di settimane di stop, vacanze finite, Trigoria riapre i battenti. La Roma riprenderà ad allenarsi questa mattina e Mourinho riavrà quasi tutti i giocatori a disposizione per cominciare la preparazione dedicata alla seconda parte di stagione. Alle ore 11 la squadra tornerà in campo per i test atletici e valutare la condizione fisica prima di partire poi giovedì per il Portogallo.