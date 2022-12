Roma, Pellegrini è tornato in gruppo: il capitano è pronto per il Cadice

In Giappone è stato uno spettatore, in Portogallo tornerà a guidare la Roma in campo. Lorenzo Pellegrini è pienamente recuperato dalla lesione muscolare che lo ha obbligato a restare ai box per oltre un mese. Il capitano oggi si è allenato in gruppo e sarà a disposizione nella prima amichevole contro il Cadice del 16 dicembre. Da capire se Mourinho lo inserirà gradualmente per averlo al top il 4 gennaio contro il Bologna. Il numero 7 in questa stagione ha giocato tutte le partite tranne le ultime due con Sassuolo e Torino proprio a causa del problema muscolare rimediato nel derby.