Mercato Roma, anche il Napoli vuole Frattesi: 25 milioni pronti per il Sassuolo

Il Napoli si intromette nei piani di mercato della Roma. Da quanto riporta Tuttosport con la possibile cessione in prestito di Demme, Giuntoli busserebbe alla porta del Sassuolo con un assegno da 25 milioni per anticipare l’operazione Frattesi prevista a giugno e, nel contempo, strappare un’opzione per il futuro acquisto di Laurientè. Trama che si intreccia nuovamente con le faccende giallorosse visto il ds azzurro si sta guardando intorno alla ricerca di nomi nuovi per il futuro: in Bundesliga gioca un difensore centrale sul quale anche la società di De Laurentiis ha messo gli occhi. Si tratta di Evan Ndicka, francese classe 1999 in forza all’Eintracht Francoforte, da tempo anche lui nella possibile lista di Tiago Pinto.