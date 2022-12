Quello che Mou pensa sul mercato di gennaio

Ciò che Josè Mourinho pensa alla fine delle vacanze mondiali è esattamente ciò che pensava all’inizio delle vacanze mondiali, scrive Mimmo Ferretti su Il Corriere della Sera. E cioè, semplificando, che la Roma ha bisogno di altri giocatori (bravi) per migliorare il proprio rendimento. La Roma così com'è, a suo dire, non è attrezzata per competere per le posizioni più belle della classifica. Dopo esserci chiesti se lui e il suo staff hanno fatto di tutto per far rendere al massimo la rosa attuale, occorre soffermarci sui limiti reali, evidenti della squadra. Che, ad esempio, segna poco, troppo poco.