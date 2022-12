Dall’Olanda: Branthwaite al PSV fino a giugno, ma la Roma può rilanciare in estate

C'è anche Jarrad Branthwaite nella lista dei nomi osservati dalla Roma per la difesa. In Inghilterra hanno riportato dell'interesse dei giallorossi per il giovane classe 2002 in prestito dall'Everton al PSV Eindhoven, magari già a gennaio, ma le sue società hanno altri piani. Secondo l'Eindhoven Dagblad, il centrale rimarrà in Eredivisie anche per il resto della stagione. Everton e PSV ne hanno parlato, giungendo alla conclusione di non interrompere il prestito, nonostante le poche presenze, dal momento che lo stesso Branthwaite ha confermato di trovarsi bene e di volersi giocare le sue carte. Per il portale olandese, però, non è affatto escluso - al netto degli interessi di altri club - che la Roma rilanci in estate.