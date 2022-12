Roma, Karsdorp si confronterà nei prossimi giorni con il club

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Karsdorp soltanto nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza della Roma per un confronto. La sua cessione nella sessione di mercato che sta per cominciare avverrà solo a fronte di un'offerta considerata congrua dalla società e solamente a titolo definitivo. Intanto oggi il giocatore si è presentato a Trigoria e ha risposto alla convocazione dei giallorossi prima del ritiro in Portogallo. L'olandese non si era presentato, al contrario, alla chiamata prima della partenza per la tournée in Giappone e per questo ha ricevuto una maxi multa.