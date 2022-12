Shomurodov piace a Torino e Sampdoria, la Roma chiede la cessione definitiva

Eldor Shomurodov è sempre più lontano nel progetto Roma e sempre più vicino alla cessione. La società giallorossa, da quanto riporta Tuttosport ha già ha ricevuto diverse chiamate da squadre italiane. Da un possibile ritorno a Genova, sponda Samp, allo Spezia fino alla Cremonese e al Bologna, che era stato ad un passo dal prenderlo già in estate. L'uzbeko però, sembra aver già scelto tra queste la sua destinazione prediletta, ovvero il Torino di Juric. Il problema però, secondo quanto riportato da calciomercato.com, sarebbero le richieste della Roma. I giallorossi vogliono una soluzione definitiva e la formula del prestito con diritto di riscatto, proposta dal Torino, non sembrerebbe incontrare le volontà della società. Su di lui anche la Sampdoria, ma in questo caso il problema è l'ingaggio e il cartellino del giocatore fissato a 11 milioni e fuori dalla portata dei blucerchiati.