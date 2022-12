Karsdorp-Mourinho: faccia a faccia. Rui e Dybala, taglio alle vacanze

Oggi confronto con il terzino olandese: si decide il futuro

Redazione

José Mourinho ha nel petto la voglia di dare una svolta alla stagione della Roma, che oggi ricomincia ufficialmente, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Riapre Trigoria e lo Special One ritrova vecchi problemi.

Il primo è legato a Rick Karsdorp, che tiene banco da un mese, cioè da quando il caso è esploso dopo la lite fra l’allenatore portoghese ed il terzino olandese. La buona notizia è che il giocatore è arrivato già a Roma e quindi oggi incontrerà la dirigenza per definire il futuro.

Dopo i test fisici che cominceranno già oggi, si preparerà la partenza per l‘Algarve, prevista per mercoledì. Nel periodo di soggiorno la squadra giocherà tre amichevoli (contro gli spagnoli del Cadice, i portoghesi del Casa Pia e gli olandesi Rkc) per tornare a Roma il 23 dicembre e avere dei giorni liberi sotto Natale.

La buona notizia è che Rui Patricio sembra essere disponibile a tagliarsi delle ferie per aggregarsi al gruppo subito dopo le feste. Discorso diverso quello legato a Dybala. La Joya potrebbe arrivare fino alla finale del 18 dicembre, il ritorno in patria per i festeggiamenti sarebbe scontato.

Poi comincerebbero le ferie e quindi, tenendo conto che finora non ha giocato neppure per un minuto, la sua disponibilità per il 4 gennaio contro il Bologna è incerta. Se invece la sua avventura si chiudesse prima, anche lui è pronto a sforbiciarsi le vacanze per tornare da Mourinho.