Karsdorp, il legale attacca la Roma e Mourinho. Rebus Frattesi, Dybala in viaggio

L'avvocato dell'olandese: "Il club doveva tutelarlo e dissociarsi dal mister. Non ci sono le condizioni per restare, ma niente rescissione". Per il centrocampista stallo sulle valutazioni. L'argentino è partito da Buenos Aires

La Roma continua ad avvicinarsi alla ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio contro il Bologna all'Olimpico. E anche Paulo Dybala corre, anzi vola, velocemente verso la capitale. L'argentino è stato immortalato nel pomeriggio all'aeroporto di Buenos Aires, in partenza per l'Italia dopo aver salutato Oriana. Domani sbarcherà a Fiumicino, poi comincerà il lavoro in campo, prima a parte e poi in gruppo, per mettersi a disposizione già col Bologna. Nei prossimi giorni, nel fine settimana, arriverà anche Ola Solbakken che intanto sta lavorando in Norvegia.